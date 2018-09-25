Gördes Kaymakamı Bekir Abacı göreve başladı

Kaymakam vekili Büşra Uçar'ın Bilecik iline bağlı Gölpazarı ilçesinde atanmasının ardından Manisa'nın Gördes ilçesine atanan Kaymakam Bekir Abacı görevine başladı.

Sabahın erken saatlerinde makama gelen Kaymakam Bekir Abacı ilçe protokolüyle tanışarak görevine başladı. Kaymakam Abacı, kaymakamlık tarafından daha önceden yürütülen projelerin tamamlanması yönünde belli tespitlerin yapılmasından sonra projelerin devam ettirileceğini belirtti. Gördes ilçesi için eğitim ve kültürel gelişim yönünde projelerin hayata geçirileceğini dile getiren Kaymakam Abacı, Gördes'in şirin ve doğayla barışık güzel bir ilçe olduğunu ve ilçe sakinlerinin sıcak kanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaymakam Abacı kimdir?

1981 yılında Hatay iline bağlı Hassa'da doğan Bekir Abacı, ilk ve orta öğretimini Hassa'da, yüksek öğrenimini Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye bölümünde yaptı. 2005 yılında göreve başlayan Abacı, 2008 yılı Gümüşhacıköy, Taşova, Hocalar ve Kızılören ilçelerinde kaymakam vekilliğinde bulundu. 2011-2013 yılları arasında Balya ve 2013-2015 yılları arasında Korkut ilçesinde görev yapan Kaymakam Abacı 28 Haziran 2016 tarihli Mülki İdare Amirleri kararnamesi ile Hakkari vali yardımcılığına getirildi. 2 yıllık görevin ardından Gördes ilçe kaymakamlığına atanan iyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Abacı evli ve 2 çocuk babası.