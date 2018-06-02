Gördes mezarlıklarında bayram temizliği başladı

İl genelinde bulunan mezarlıkların temizliği konusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına Gördes’te de devam ediyor. Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan mezarlıklarda ot temizliği, budama, yol düzenlemesi ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kabir ziyareti yapacak olan vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmaların Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütüldüğü öğrenildi.