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02 Haziran 2018 16:17

Gördes mezarlıklarında bayram temizliği başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçe merkezinde ve mahallelerinde bulunan mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını hızlandırırken çalışmaların Ramazan Bayramına yetiştirileceği öğrenildi.

Gördes mezarlıklarında bayram temizliği başladı

02 Haziran 2018 16:17


İl genelinde bulunan mezarlıkların temizliği konusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına Gördes’te de devam ediyor. Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan mezarlıklarda ot temizliği, budama, yol düzenlemesi ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kabir ziyareti yapacak olan vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmaların Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütüldüğü öğrenildi.




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