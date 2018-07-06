Gördes yatırımları değerlendirildi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, ilçe programı kapsamında Gördes’te Büyükşehir ve MASKİ Hizmet Binasını ziyaret etti. MHP Gördes İlçe Başkanı Abdulrazik Yonat’ın da bulunduğu ziyaret kapsamında Genel Müdür Coşkun’a, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ile Burak Aslay, MASKİ İlçe Şefi Türker Kesici, Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Uğur Topkaya ve teknik personel eşlik etti. Genel Müdür Coşkun, ilçede Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Şube Müdür Vekili olarak göreve başlayan Mustafa Gün’e yeni görevinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Ziyarette ilçede hizmet vermeye başlayan atıksu arıtma tesisi ile 101 ve 154 Mahalle Projeleri kapsamında alt ve üstyapısı tamamlanan mahalleler değerlendirildi.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 17 ilçede olduğu gibi Gördes’te de önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Manisamızın gelişimi için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projeleri de ilçelerimizi ziyaret ederek değerlendiriyoruz. Gördes ilçemize gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında hem Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Şube Müdürü olarak göreve başlayan Mustafa Gün’e yeni görevinde başarılar diledik hem de ilçemizde tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk” dedi.