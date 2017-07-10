Gördes yollarında hummalı çalışma

İl genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat bir şekilde sağlayabilmesi için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfalt ve satıh kaplamanın yanı sıra yol bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Gördes’e bağlı Dikilitaş, Kayacık, Köseler, Doğanpınar, Güneşli, Benlieli ve Pınarbaşı mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışması başlattı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, deforme olan yolda, Yol Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmayla sorunların ortadan kaldırıldığını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün önderliğinde yollarda kalite ve güveni arttırmak amacıyla çalışmalar yapıldığını aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, hazırlanan programlar dahilinde asfalt çalışmaları ile yol bakım ve onarım çalışmalarına devam edileceğini söyledi.