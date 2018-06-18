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18 Haziran 2018 14:40

Gördes’e 163 kilometrelik asfalt

Manisa’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte il genelinde asfalt hamlesi başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 4 yıllık sürede 3 bin 383 kilometrelik yolu asfaltla buluşturdu.

Gördes’e 163 kilometrelik asfalt

18 Haziran 2018 14:40

Uzun yıllar boyunca asfalt hayali kuran mahallelerin kaderini değiştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları kapsamında Gördes’te de 163 kilometrelik asfalt uygulaması gerçekleştirildi.


Vatandaşların ulaşımlarını daha rahat bir şekilde sağlayabilmeleri için il genelinde asfalt hamlesi başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşları konforlu yollarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin geride kalan 4 yıllık süre içerisinde sorumluluk sahasında bulunan 3 bin 383 kilometresi asfaltlandı. Gerçekleştirilen asfalt uygulamaları kapsamında Gördes’te de 163 kilometrelik yol asfaltla buluşturuldu. Bu kapsamda yaklaşık 20 kilometresi sıcak asfalt olmak üzere 163 kilometrelik yol yenilenmiş haliyle Gördeslilerin hizmetine sunuldu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşların daha huzurlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Geride kalan 4 yıllık görev sürecimizde sorumluluk alanımızda bulunan yollarda 3 bin 383 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirerek yollarda güveni inşa ettik. Değil araçla, traktörle bile ulaşımın zor olduğu bakımsız birçok yolu baştan aşağı yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Gördes ilçemizde de 163 kilometrelik yolu asfaltla buluşturduk. Bu anlamda yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz modern yollarda vatandaşlarımızın güven içerisinde, kazasız yolculuk yapmasını temenni ediyorum” dedi.




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