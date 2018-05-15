Gördes’e dev spor tesisi için imzalar atıldı

Protokol kapsamında Gördes ilçesine spor salonu, aqua park ve yüzme havuzu yapılması kararlaştırıldı. 3 milyon liraya yapılması planlanan projenin 1 buçuk milyon lirasının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı, diğer yarısının da Spor Toto Teşkilatının sponsorluğuyla hayata geçeceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı ikinci oturumu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleşti. Kültür Merkezi Lale Salonu’ndaki meclis toplantısından Gördes ilçesine müjdeli bir haber geldi. İlçede eksikliği hissedilen ve özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün özel önem verdiği spor tesislerini Gördes’e kazandırmak için protokol imzalandı. Protokol kapsamında tahmini olarak 3 milyon liraya mal olması beklenen proje ile Gördes’e spor salonu, aqua park ve yüzme havuzu projesi kazandırılacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ile imzaladığı protokolün ardından açıklamalarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Gördes’e spor salonu, yüzme havuzu aqua park projesinin yapımı için başkanımızla protokol imzalıyoruz. 3 milyon liralık değer üzerinden yapılması planlanan projenin değerli başkanımız 1 buçuk milyon lirasını Spor Toto’dan sponsor olarak destek sağladığı bir proje. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kalan 1 buçuk milyon lirayı bu protokolle taahhüt altına alıyoruz. Tahmini rakam üzerinde ihalede herhangi bir rakam söz konusu olursa değerli başkanımız bu bedeli karşılamayı taahhüt ediyor. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah prosedür işlemleri tamamlanır tamamlanmaz startı verilir diye düşünüyorum” diye konuştu.

MASKİ’ye iç ve dış borçlanma yetkisi

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 2’inci birleşimi gerçekleştirildi. İlk birleşimde oylanarak komisyona gönderilen 2017 yılı faaliyet raporu görüşülerek onaylandı. Toplantıda ayrıca, MASKİ’ye iç ve dış borçlanma yetkisi verildi. Genel kurulda, birinci birleşimde komisyonlara sevkine karar verilerek görüşülen 2017 yılı faaliyet raporu, mali taşınır kesin hesap cetveli ve taşınır kesin hesap icmal cetveli, bütçe kesin hesabı ve ekli cetvelleri ile diğer gündem maddeleri komisyondan geldiği haliyle meclis üyelerince onaylandı. MASKİ Genel Müdürlüğünün 2018 yılı 1. olağan genel kurulu ilk birleşiminde tüm komisyonlara sevk edilerek görüşülen 2017 yılı faaliyet raporu da ikinci birleşimde oy birliği ile kabul edildi. Olağan genel kurul ikinci birleşiminde İller Bankası’ndan veya yurtiçi bankalardan 237 milyon 25 bin TL kredi kullanılmasına ilişkin iç ve dış borçlanma yetkisinin de yer aldığı gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle il genelinde yapılacak yatırımların önü açılmış oldu.