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07 Ocak 2017 12:20

Gördes’e kar yağışı etkili oluyor

Gördes’e kar yağışı etkili oluyor

07 Ocak 2017 12:20

Manisa’nın Gördes ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akhisar-Salihli ve Demirci Karayolu ulaşıma kapandı. Geceden bu yana ekipler aralıksız çalışma yaparken zincirsiz araçların geçişlerine izin verilmiyor. Yolda mahsur kalan vatandaşlar ise Gördes merkezinde misafir ediliyor.
Akşam geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı Gördes ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde 40 santimi buldu.
Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "İlçeye bağlı bir çok mahalleye yağan yoğun kar ilçemiz ve mahallelerini etkiledi. Ekiplerimiz geceden beri iş başında yol temizleme çalışmalarımız aralıksız olarak sürüyor." dedi.
Kaymakam Turgay Hakan Bilgin ise yaptığı açıklamada, "İlçeye bağlı 3 nokta olan ana hatlarda yollarımız açık ilçemize bağlı mahallelerimizde Gördes belediyesi ve büyük şehir belediye ekipleri kapalı olan yollara geceden beri müdahale yapıyorlar. Yola çıkmak isteyen vatandaşlarımız yanlarında mutlaka takoz, çekme halatı ve zincir bulundursun." şeklinde konuşarak uyarıda bulundu.
Gördes Akhisar, Salihli ve Demirci yol güzergahlarına bağlı Ortatepe, Bodamas ve Bayat mevkiinde buzlanma nedeniyle araçlar bekletilirken, zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Yolda mahsur kalan vatandaşlar da Gördes merkezde bulunan konaklama merkezlerine, lokantalara, kahvehanelere sevk ediliyor.



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