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01 Aralık 2017 14:31

Gördes’e yeni sondaj

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gördes ilçe merkezindeki 7 mahallenin içme suyu kapasitesini arttırmak için açtığı sondajdan saniyede 7 litre verime sahip su elde etti.

Gördes’e yeni sondaj

01 Aralık 2017 14:31


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su sıkıntısı çekmemesi için yoğun mesaisine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, Gördes ilçe merkezindeki 7 mahallenin içme suyu kapasitesini artırmak adına başladığı sondaj çalışmasını tamamladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmada 200 metre derinliğindeki yeni kuyudan saniyede 7 litre verime sahip su elde edildi. Alınan su numunesi İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda analiz edilmek üzere gönderildi. Analiz sonuçlarına göre suyun mahallelerin içme suyu deposuna bağlantısı yapılacak.


Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dere ve su kanallarında temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarını da sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde bulunan derenin yol geçişine menfez imalatı gerçekleştirildi. Yapılan menfez sayesinde dere üzerinden yaya ve araç geçişi güvenli hale getirildi.




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