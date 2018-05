Gördes’i en iyi anlatan ve betimleyen öğrenciler ödüllendirildi

Gördeslilerin yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol, Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin ve Derneğin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İlkokullar arasında resim, ortaokul ve liseler arasında şiir dallarında yapılan yarışmalarda ilk üçe giren öğrencilere ödül olarak televizyon, tablet ve altın hediye edilen törende konuşan Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin, “Dernekler sivil toplum kuruluşlarının ilk basamağıdır. Birlikteliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı, kültürel varlıkları ortaya çıkarıp yaşatma ve geliştirmeyi amaçlarlar. Üyeler ve hemşehriler arası iletişim kurarlar. Projeler üretir, hayata geçirme çabası gösterirler. Biz de bu doğrultuda faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürmekteyiz. Yurdumuzun her köşesi değerlidir. Her yörenin belirli inanışları, tarihi, kültürü, yaşam felsefesi vardır. Bu değerlerin, yıllardır süregelen varlıkların devamlılığını sürdürecek olanlar bu yerlerin mensuplarıdır. Biz de bu bilinçle faaliyetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Her bölge insanının yöresel kültür ve değerlerine sahip çıkması, toplumsal anlamda ülkemizin kültür ve değerlerine sahip çıkması demektir. Bu sorumluluğu yöre halkı olarak her zaman taşımalıyız” dedi.

Yarışmayı yapmalarındaki sebepleri de anlatan Ertekin, “Bizleri bu etkinlikleri yapmaya iten nedenler: Gördes’imizin geçmişteki değerlerini, gelecekteki değerleriyle bütünleştirerek daha da ileriye taşınmasına yardımcı olmak; Yöremizin tanıtılmasına ve her yönüyle kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Yaptığımız bu etkinlikler görünüşte her ne kadar yöresel görünse de, bu ülkemize yapılan bir hizmettir. Çünkü bir yöreyi kalkındırmak aynı zamanda ülkeyi kalkındırmaktır. Bunu bilinciyle Manisa’da Gördes ve Gördesliler için çalışıyoruz. Yaptığımız her etkinlik önce ülkemiz için, sonra Gördes’imiz ve Gördesliler içindir. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Gördeslilere özellikler Manisa’da yaşayan Gördeslilere derneklerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Ne kadar çok olursak o kadar büyük oluruz ve büyük işlere imza atarız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kompozisyon, resim ve şiir alanında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol, Manisa Gördesliler Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin takdim etti. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından program sona erdi.

Ortaokullar arasında yapılan şiir yarışmasında Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Fatma Efe 1., Fatih Ortaokulu öğrencisi Ebrar Çakıroğlu 2., Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Nuri Karataş 3., Liseler arası şiir yarışmasında Köseler Türk Birliği Anadolu Lisesi öğrencisi Emine Demircan 1., İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zehra Bayram 2. ve yine aynı okulun öğrencisi Aygül Öztürk de 3. oldu.

İlkokullar arası düzenlenen resim yarışmasında ise Beşeylül İlkokulu öğrencisi Ceylin Naz Orhan 1., Yakaköy İlkokulu öğrencisi Dilber Sude Kahya 2. ve Beşeylül İlkokulu öğrencisi Beyza Altunkeyik 3. olarak ödül almaya hak kazandı.