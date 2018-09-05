Gördes’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü

yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Törenler Hükümet Konağı Meydanı’nda çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Bugün, bu topraklarda yaşadığımız huzurlu günleri ve bu cennet vatanı bizlere emanet eden ecdadımızı minnet ve şükranla anma günüdür. Bugün, geçmişle geleceğin buluşma ve tanışma günüdür. Bugün bu millete hiç bir şer odağın diz çöktüremeyeceğinin ispatının günüdür. Bugün, tarihi kahramanlıklarla dolu olan Gördes’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümüdür. Gördes’imiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Sizler her hizmetin en güzelini hak ediyorsunuz. İlçemizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tarihi ve manevi dinamiklerimizi yaşamaya ve yaşatmaya çalışan bir kadro olarak; bütün gücümüzle modern, yaşanabilir, güzel bir Gördes oluşturmaya var gücümüzle devam ediyoruz. Mücahit Makbule’nin, Halil Efe’nin, Parti Pehlivan’ın memleketi Gördes’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü en kalbi duygularımla bir kez daha kutluyorum. Bu vatan uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi, şanlı ecdadımızı bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyor, Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı etkinliklerin hazırlanmasında emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çelenk sunum töreninin ardından program Şehit Makbule Hanım Meydanı’nda devam etti. Üniversite ve liseye giriş sınavlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, halk oyunu ve mehteran takımı eşliğinde atlı birliklerin gösterileri vatandaşlardan büyük alkış topladı.

Programlara, Gördes Kaymakam Vekili Büşra Uçar, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Jandarma Komutanı J.Kd.Bçvş. Ercan Kartepe, daire amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Gördesli vatandaş katıldı.