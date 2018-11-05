Gördes'in kalkınması için çalışacaklar

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program yerel kalkınma ile ilgili hazırlanan tanıtım videosuyla devam etti. Gördes Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği Üyeleri Serkan Temel ve Muhammet Gündüz ise yaptıkları sunumlarla katılımcıları bilgilendirdi.

Programda bir konuşma yapan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, “Üreteceğimiz projelerde Gördes'e nasıl daha iyi hizmet edebiliriz, nasıl daha iyi katkı sağlayabiliriz prensibiyle hareket edeceğiz. Bölgemizin sorunlarını, olumlu yönlerini fırsatlarını ve potansiyellerini yerinden tespit ederek bölgemiz için en uygun en verimli ve en doğru kalkınma planını hazırlayarak Gördes'e fayda sağlamayı hedeflemekteyiz. Hepimiz birlik olup Gördes'e katkı sağlayacak projeler üreteceğiz.” dedi.

Üretilecek projelerle Gördes'e katkı sağlanması gerektiğinin altını çizen Gördes Kaymakamı Bekir Abacı ise, “Sadece dernek üyelerinin değil toplumumuzun çevre ve kalkınma konularında katılımını ve bilinçlendirilmesini teşvik edecek faaliyetlerde bulunmalıyız. Üreteceğimiz projelerle Gördes'e katkı sağlamalıyız. Bu tür organizasyonlar ilçemiz için bir fırsattır. Bunu faydalı bir şekilde değerlendirmeliyiz” diye konuştu.

Türkiye'de oluşturulan 25 adet Yerel Eylem Grubu Derneği arasında bulunan Gördes Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği çeşitli toplantılarla; Gördes merkez ve kırsal bölgeleri küreselleşen ve gelişen dünyaya entegre etmek için bölgenin sorunlarını, olumlu, olumsuz yönlerini, fırsatlarını ve potansiyellerini tespit ederek; Gördes için en uygun, en verimli ve en doğru Yerel Kalkınma Stratejisini hazırlama noktasında çalışmalara başladı.

Yerel Eylem Stratejisi Hazırlama Projesi açılış toplantısına Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.