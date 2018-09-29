Gördes'in yüzde 51'i orman alanı

Manisa'nın Gördes ilçesinin toplam alanının yarıdan fazlasının ormanlık alan olduğunu kaydeden İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal ilçeyi ziyaret ederek özellikle ağaçlandırma sahalarını ve yangın emniyet şeritlerini kontrol etti.

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal Bölge müdürlük görev alanı içinde olan Manisa'nın Gördes ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğüne helikopterle gelerek ormancılık çalışmalarını hakkında Orman İşletme Müdürü Necmi Topal'dan bilgi aldı. Helikopterle Gördes'in orman alanlarını gezen İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal özellikle ağaçlandırma sahalarını ve yangın emniyet şeritlerini kontrol etti.

Gördes'in genel alanın 106 bin 397 hektar olduğunu bunun 52 bin 461 hektarının orman alanı olduğunu söyleyen İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, "Yüzde 51'i orman alanı olan böyle güzel bir ilçemizde orman teşkilatı olarak bizlere önemli sorumluluk ve görevler düşüyor" dedi.

Özellikle orman köylüsünün kalkındırılması için gelir getirici tür ağaçlandırması ve ORKÖY kredi desteklerine 2018 yılında da aralıksız devam edildiğini söyleyen Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal,2018 yılı programı dahilinde yıl sonuna kadar toplam 5 köyde 180 haneye40 hektarlık alanda 7 bin adet ceviz, fıstıkçamı, badem, ahlat gibi türlerde gelir getirici tür ağaçlandırma desteği çalışmaların devam ettiğini söyledi. Gördes'te 1 bal ormanı, 2 adet mesire alanı da tesis ettiklerini söyleyen Aybal, yine 2018 yılı içinde bugüne kadar 340 bin TL orman köylüsüne ORKÖY desteği sağladıklarını da sözlerine ekledi.