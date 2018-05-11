Gördesli çiftçilere küçükbaş hayvan desteği

Gördes pazar yerinde gerçekleştirilen dağıtım programına, İlçe Kaymakamı Fatih Ayaz, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gördes Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Güngör Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik ve hak sahipleri katıldı. Gördes Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen ’Gelir Getirici’ proje kapsamında ilçedeki 7 çiftçiye, 77 adet kıvırcık cinsi koyun ile 7 adet kıvırcık koç dağıtımı yapıldı. Proje hakkında bilgi veren Gördes Kaymakamı Fatih AYAZ, "Gördes Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştirilen ’Gelir Getirici’ projeler kapsamında 7 ailemize 11’er adet kıvırcık koyun olmak üzere 1’er adet de koç toplamında 84 küçükbaş hayvanımızı bugün hak sahiplerine teslim edeceğiz. Projemizin toplam maliyeti 117 bin 180 TL’dir. Bunların geri ödemesinin ilk taksiti 36 ay sonra, yani 3 yıl sonra 6 eşit taksitte ve faizsiz olarak vatandaşlarımız tarafından geri ödenecektir. Bu projemizle birlikte ilçemizde küçükbaş hayvancılığın gelişmesine yönelik ve dar gelirli vatandaşlarımıza da bir istihdam sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz bir projedir. Devletimizin imkanları çerçevesinde buna benzer projelerimizi ilçe kaymakamlığı olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hak sahiplerine şahsım olarak hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlara da bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.