Gördesli minikler köylerinde spor yapacak

Ş. nin paydaş olduğu 'Hadi gel köyümüzde spor yapalım' Projesinin açılışı Kobaklar İlkokulunda yapıldı.

Proje açılışına İlçe Kaymakamı Bekir Abacı, İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Bçvş. Ercan Kartepe, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Gençlik ve Spor Müdürü Halil Erden, Molla Gürani KYK Müdürü Ahmet Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçeye bağlı 18 mahalledeki ilkokulda toplam 320 öğrencinin hedef alındığı projeye üniversite öğrencilerinden oluşan genç gönüllüler destek oldu. Genç gönüllüler tarafından okul bahçelerini geleneksel oyunlardan olan sek-sek, köşe kapmaca ve al satarım bal satarım oyun alanları çizilerek okul bahçeleri Gördes belediyesince temin edilen değişik renkteki boyalarla renklendirilerek çocuklarla değişik geleneksel oyunları oynandı.

Projede ilçe sağlık müdürlüğünce öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıtılarak diş sağlığı bakımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Fidanlar fidanlarla büyüyor' Projesi kapsamında her öğrenciye ait kendi ismini taşıyan fidanlar dikildi.

Proje sonunda ilçe kaymakamlığı ve Mete Nikel Kobal A.Ş. tarafından temin edilen solo test, tangram, hulahop, at tut yakala, zeka oyunları ile Gençlik Spor Müdürlüğünce futbol, basketbol ve voleybol topları öğrencilere hediye edildi.

İlçe kaymakamı Bekir Abacı yaptığı açıklamada, "Bugün burada yapmış olduğumuz projenin amacı öğrencilerimizin öncelik olarak sağlıklı bir yaşam ve enerjilerini doğru kullanmalarını sağlamak ve sosyal gelişimleri ve öz güven duygularını artırmak için spora yönlendirmek istedik. Şahsım olarak proje paydaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gördes Kaymakamlığı olarak farklı projelere desteğimiz devam edecek. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.ç" dedi.