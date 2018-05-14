Gördesli öğrenciler bilgi yarışmasının şampiyonu oldu

sınıflarına yönelik düzenlenen ’Şehrim benim evim’ bilgi yarışmasının finalinde Gördes Cumhuriyet Ortaokulu 85 puanla il birincisi oldu.

sınıflarına yönelik hazırlanan ‘Şehrim benim evim’ Projesi bilgi yarışması yapılan final yarışması ile tamamlandı. Öğrencilerin Manisa ve ilçelerini ziyaret ederek tanımalarına, yaşadıkları çevrenin tarihi ve doğal zenginliklerinin farkına varmalarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmanın finalinde Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu, Ahmetli Şehit Jandarma Başçavuş Zilani Çelik Ortaokulu, Gördes Cumhuriyet Ortaokulu ve Yunusemre Üzümcüler İsa Artunç İmam-Hatip Ortaokulu yarıştı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Araçları Salonunda yapılan final yarışması büyük heyecana sahne oldu. 20 sorunun ardından yarışmanın birinciliğini Gördes Cumhuriyet Ortaokulu 85 puan alarak elde ederken yarışmanın 4’üncüsü ise 75 puanla Yunusemre Üzümcüler İsa Artunç İmam-Hatip Ortaokulu oldu. 80 puan alan Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu ve Ahmetli Şehit Jandarma Başçavuş Zilani Çelik Ortaokulu arasında 2’nci ve 3’üncüyü belirleyebilmek için yedek sorulara geçildi. Oldukça çekişmeli geçen iki okul arasındaki yarışmasının sonunda gülen taraf Ahmetli Şehit Jandarma Başçavuş Zilani Çelik Ortaokulu olarak yarışmada 2’inci oldu. Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu da yarışmanın 3’üncüsü oldu. Yapılan yarışmaya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Necmettin Okumuş, Fevzi Yüksel, yarışmaya katılan okulların müdürleri, idarecileri, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Birinci olan Gördes Cumhuriyet Ortaokulunun 3 asil, 2 de yedek olmak üzere 5 öğrencisine 150’şer TL’lik hediye çeki ile finalde yarışan tüm öğrencilere top, kırtasiye malzemesi ve satranç takımı hediye edildi.