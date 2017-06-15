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15 Haziran 2017 16:56

Gördesliler iftarda buluştu

Manisa’da faaliyet gösteren Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Gördeslileri iftar yemeğinde buluşturdu.

Gördesliler iftarda buluştu

15 Haziran 2017 16:56

Öğretmenevinde düzenlenen yemeğe çok sayıda Gördesli katıldı.


Manisa’da yaşayan Gördeslilerin kurduğu Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği iftar yemeğiyle Gördeslileri bir araya getirdi. Öğretmenevinde düzenlenen iftar Gördeslilerin tanışma ve kaynaşmasını sağladı.


Manisa’da çok sayıda Gördeslinin olduğunu dile getiren Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin, “Manisa’da yaşayan Gördeslileri bir araya toplamak amacıyla dernek olarak bir iftar yemeği organize ettik. Hemen hemen Manisa’nın her mahallesinde, her resmi dairede mutlaka Gördesli hemşehrilerimiz var. İstedik ki bir araya gelerek muhabbet ve sevgimiz artsın. Bu vesileyle de birbirini tanımayan Gördesli varsa tanışma imkanı bulsun. İftara iştirak eden herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


İftara, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, İzmir Gördesliler Derneği Başkanı Ahmet Bitek, Manisalılar Platformu Başkanı Yunus Emre Şahin, İzmir Sarıgöllüler Derneği Başkanı Oğuz Öztop, Manisa Selendililer Derneği Başkanı Özgür Ercan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Celal Bayar Üniversitesi İdari ve Mali İşler Müdürü Sabri Çetinkaya, Celal Bayar Üniversitesi Şube Müdürü Mehmet Ertaş, MASKİ Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Hayri Okkalı, Milli Parklar Sorumlu Şube Müdürü İbrahim Çolak ve çok sayıda Gördesli katıldı.




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