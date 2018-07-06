Gördes’te 3 engelli vatandaşa akülü sandalye

Bu kapsamda Gördes ilçesinde de ihtiyaç sahibi üç engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Manisa’nın Gördes ilçesinde yaşayan, akülü sandalye ihtiyacı olan vatandaşlara Gördes Hizmet Binası’nda akülü sandalyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Muhtarlıklar İşleri Şube Müdür Vekili Mustafa Gün tarafından teslim edildi. Akülü sandalyelerini alan Ayşe Kara, Fatih Ergin ve Ahmet Kaymak, “Cengiz başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun” dediler.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmadan sonra Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, hizmet binasında bulunan MABEM’e de ziyarette bulundu. Gördes MABEM Müdürü Ramazan Pekmez ile beraber eğitim alanlarını kontrol eden Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Beraber daha nice gelecek nesillere burada hizmet vereceğiz. Gayretinizden ve bu denli özenli çalışmalarınızdan dolayı hepinizi kutlarım” dedi.

MABEM ziyaretinin ardından Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Gördesli vatandaşlarla da buluştu. Vatandaşların taleplerini dinleyen ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlatan Genç, geride kalan 4 yıllık sürede Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tüm ilçelere en güzel hizmetleri sunduklarını söyledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gördes’te yeni yapılan ve aktif duruma geçen Gördes Mezbahası’nda da incelemelerde bulundu. Gördes Mezbahası’nın Kurban Bayramı’na hazır olduğunu belirten Genç, mezbaha personeliyle çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.