Gördes’te 600 dekar arazi suyla kalkınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Gördes’in Malkoca Mahallesi’nde yapılan tarımsal sulama tesisi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 70 çiftçinin faydalanacağı 616 dekar arazinin suyla buluşacağı tesis Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, Kırsal Alan Şube Müdürü Duran Akdağ, Gördes Koordinatörü Alp Sefa Gökkaya ve Kırsal Hizmetler Dairesi Ziraat Mühendisi Yunus Emre Adanır yerinde inceledi. Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların kalkınmalarına destek vermek amacıyla yatırımlara devam edeceklerini belirterek, tamamlanan tesisin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Bircan Gençoğlu, 17 ilçeye aynı şekilde yatırımların devam edeceğini söyledi.