Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 14:44

Gördes’te 600 dekar arazi suyla kalkınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Gördes’in Malkoca Mahallesi’ndeki tarımsal sulama tesisi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Gördes’te 600 dekar arazi suyla kalkınacak

26 Şubat 2018 14:44


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Gördes’in Malkoca Mahallesi’nde yapılan tarımsal sulama tesisi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 70 çiftçinin faydalanacağı 616 dekar arazinin suyla buluşacağı tesis Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, Kırsal Alan Şube Müdürü Duran Akdağ, Gördes Koordinatörü Alp Sefa Gökkaya ve Kırsal Hizmetler Dairesi Ziraat Mühendisi Yunus Emre Adanır yerinde inceledi. Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların kalkınmalarına destek vermek amacıyla yatırımlara devam edeceklerini belirterek, tamamlanan tesisin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Bircan Gençoğlu, 17 ilçeye aynı şekilde yatırımların devam edeceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Kuvvetli Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç