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03 Ağustos 2018 13:20

Gördes’te 72 öğrenci LGS ile okullara yerleşti

Açıklanan LGS sonuçlarına göre Manisa’nın Gördes ilçesinden 72 öğrenci sınavla öğrenci alan okullara yerleşirken 251 öğrenci de yerel yerleştirme ile farklı okullara girecek.

Gördes’te 72 öğrenci LGS ile okullara yerleşti

03 Ağustos 2018 13:20


Manisa’nın Gördes ilçesi açıklanan LGS sonuçlarına göre önemli bir başarıya imza attı. İlçede 23 öğrenci fen liselerine, 16 öğrenci Anadolu liselerine, 1 öğrenci sosyal bilimler lisesine, 22 öğrenci imam hatip proje okullarına, 10 öğrenci sınavla öğrenci alan meslek liselerine yerleşti. İlçede toplamda 72 öğrenci sınavla öğrenci alan okullara yerleşirken 251 öğrenci de yerel yerleştirme ile değişik okullara girecek. İlçede 18 öğrenci Fatih Ortaokulundan, 3 öğrenci Cumhuriyet Ortaokulundan, 2 öğrenci Çiğiller İlköğretim Kurumlarından fen lisesine yerleşme başarısı gösterdi. Beğel İlköğretim Kurumlarından bir öğrenci de Sosyal Bilimler lisesine yerleşme başarısı gösterdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, yaptığı açıklamada "Türkiye genelinde düzenlenen LGS de başarı gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyor, yeni okullarında başarılar diliyorum. Emeği geçen idareci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bu başarılarından dolayı önümüzdeki günlerde ilçe Kaymakamımız Büşra Uçar, tarafından ödülleri verilecek" dedi.




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