Gördes’te asfalt çalışmaları devam ediyor

Ekipler, farklı noktalarda yolların standartlarını yükseltmek için çalışıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir de, Gördes Koordinasyon İşleri Müdürü Alp Sefa Gökkaya birlikte ilk olarak Atık Su Arıtma Tesisi’ne uzanan toprak yoldaki asfalt çalışmalarını inceledi. Yolda, zemin iyileştirmesinin ardından yağlama işlerinin yapıldığını belirten Demir, Atık Su Arıtma Tesisi yolunun kısa süre içerisinde asfaltlanacağını söyledi. Demir’in ikinci durağı Çatalarmut, Benlieli ve Deliçoban Mahallelerini birbirine bağlayan 11 kilometrelik bağlantı yolu oldu. Burada da 1. Kat satıh kaplama yapıldığını belirten Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Vatandaşlarımız kazasız belasız kullansınlar. Yenilenen yollar, Gördes halkına hayırlı olsun” dedi.