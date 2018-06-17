Gördes’te daha sağlıklı su için yaklaşık 3 milyonluk yatırım

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelere ulaşan suyun daha sağlıklı olması için il genelinde yoğun mesai harcıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen içme suyu depolarındaki tadilat çalışmaları Gördes’te de tamamlandı. İlçede yürütülen çalışmalar kapsamında 46 adet içme suyu deposu, 31 adet terfi ile 1 adet biriktirme binasındaki çalışmalarını noktalayarak vatandaşlara ulaşan suyun kalitesini artırdı. 2 milyon 700 bin TL’lik yatırım ile depolardaki manevra odalarından dış cepheye, yalıtım sisteminden fayans döşemesine kadar birçok alan yenilendi. İçme suyu depoları, himaye çiti ile de dış etkenlere karşı koruma altına alındı.

“Şimdi kaymak gibi su içiyoruz”

Kılcanlar Mahalle Muhtarı Ercan Adıyaman, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, “Depomuz, tabiri caizse leş gibiydi. Şimdi kaymak gibi su içiyoruz. İçme suyu depomuzda hijyen sağlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a bizleri unutmadıkları için teşekkür ediyoruz” derken, Ulgar Mahalle Muhtarı Zeki Gökçe ise, depolarında gereken her şeyin yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Sıvası yapıldı, boyandı. Kapısı penceresi değiştirildi. Yapılan yatırımın kötüsü olmaz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a teşekkür ediyoruz.”