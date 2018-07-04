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04 Temmuz 2018 10:02

Gördes’te doğal gaz kullanılmaya başlanıldı

Manisa’nın Gördes ilçesinde 947 konut doğal gaz kullanımına hazır hal getirilirken, bazı evlerde de doğal gaz kullanılmaya başlandı.

Gördes’te doğal gaz kullanılmaya başlanıldı

04 Temmuz 2018 10:02


Manisa’nın Gördes ilçesinde evlerde doğal gaz kullanımına başladı. Gördes belediye başkanı Muhammet Akyol ve Aksa Doğal Gaz Bölge Müdürü İbrahim Başaran, Adnan Menderes mahallesinde ikamet eden Ali Korkmaz’ın evine misafir oldu. Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü İbrahim Başaran’ın yaptığı açıklamada Gördes ilçesinde 947 konutun doğal gaz kullanımına hazır durumda olduğunu ve 2018 yılı içerisinde Gördes’in dörtte birini doğal gazla buluşturulacağını söyledi. Gördes ilçesinin ilk doğal kullanıcısı Ali Korkmaz Gördes’e doğal gaz gelmesinin kendileri için hayal olduğunu belirterek, bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.




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