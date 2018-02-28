Gördes’te doğalgaz meşalesi dualarla yakıldı

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçeye ilk doğalgazın verilmesi adına tören düzenlenerek, doğalgaz meşalesi yakıldı.

28 bin 368 nüfuslu Gördes’te geçen yıl başlayan altyapı ve doğalgaz iletim hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçeye doğalgaz akışı sağlanmaya başlandı. Törende konuşan Belediye başkanı Muhammet Akyol, doğalgaz rüyalarının bugün gerçeğe dönüştüğünü belirterek, doğalgazın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Akyol, "Bu doğalgazda ilk adım için doğalgaz meşalesi yakacağız. İnşallah ilçemizde kazasız belasız bu doğalgazı kullanmak nasip olur" dedi.

Gördes’in kendileri için çok değerli ve önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan AKSA Bölge Müdürü İbrahim Başaran, "Burada çok sıcaklık ve ilgi gördük. Belediye başkanımız nezdinde halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz 2017 yılının ikinci yarısında altyapı faaliyetlerine başladık. Bu noktada iletim hattıyla eş zamanda yetiştirmeye çalıştık. Gazımızı 14 Aralık itibari ile aslında şehrimize sağladık. Önümüzdeki günlerde abonelere de başlayacağız. Şu anda evinde hat olan vatandaşlarımız gaz kullanma safhasında. Bu yıl yapacağımız yatırımlarla da diğer binalarımıza da gaz sağlayacağız inşallah" diye konuştu.

Doğalgazın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Ayaz ise doğalgazın ilçeye gelmesini sağlayan başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere, alın teri akıtan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua okundu ve arkasından temsili olarak doğalgaz meşalesi yakıldı.

TOKİ Konutları önünde düzenlenen törene Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, AKSA Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran, belediye meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.