Gördes’te hayvan üreticileri kalkınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgeleri kalkındırma çalışmaları kapsamında Gördes ilçesi Delibocan ve Dalkara Mahallesi’ndeki hayvan sulama göleti yapım çalışmalarını tamamladı. Geçimlerini hayvancılık ile sağlayan ve özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının karşılanması için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı. Bölgeye kazandırılan hayvan içme suyu göleti ile hayvan üreticilerinin su ihtiyacının karşılanması amaçlanan çalışma hayvan üreticilerini memnun ederken, bölgenin kalkınmasına da destek sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, Gördes Delibocan ve Dalkara Mahallesi’ndeki üreticilerinin su ihtiyacının karşılanması için yapılan çalışmanın tamamlandığını belirterek, üreticilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.