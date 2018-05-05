Gördes’te Hıdrellez coşkusu 12. kez yaşatıldı

si düzenlenen Hıdrellez Kültür Festivalinde bir araya gelerek düzenlenen etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Manisa’nın Gördes ilçesinde 12. Hıdrellez Kültür Festivali düzenlendi. Festivalde vatandaşlara 30 kazan yöresel keşkek ve tatlı ikram edildi. Vatandaşlar festival kapsamında düzenlenen halk konserleriyle gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Festivalde konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ "Hıdrellez, baharın müjdecisi yeni bir yılın umudu olarak kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin sergilendiği milli ve manevi günlerin, toplumda millet olma şuurunu pekiştiriyor .Hıdrellezde beraber yenen toplu yemekler, fakirlerin doyurulması, dargınların barışmasına ve kardeşliğin yeniden tesisine vesile olur" dedi.

Festivale AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Gördes İlçe Kaymakamı Fatih Ayaz, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.