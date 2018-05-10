Gördes’te ’Hoş geldin bebek’ projesi

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seher Eren, yeni doğan bebekler için hazırlanan, içinde ateş ölçer, 5’li zıbın, battaniye, havlu, bebek bezi ve diğer ihtiyaçların olduğu bebek setleri ve belgeleri ailelere hediye ederek hem hayırlı olsun ziyareti yapıyor hemde hediyelerle ailelere destek oluyor.

2018 yılının ocak ayından beri yürütülen projede ilçeye bağlı bir çok mahallede yeni doğan bebek ziyaret edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Gördes Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında yılbaşından bugüne yeni doğan bebeklerimizin ailelerini ziyaret ediyoruz. Şahsım olarak her yeni doğan bebeğimize Allah’tan sağlıklı uzun ömürler ve vatana millete hayırlı evlatlar olmasını dilerim" dedi.

Ziyaretler kapsamında İHA Gördes muhabiri Recep Şener’in yeni doğan ikiz torunları Melisa ve Özge Yiğit’i de ziyaret eden Başkan Akyol, bebeklerin hediyelerini verdikten sonra, "Hoş geldin bebek" projesinin uzun yıllara aktarılacağını ve projenin devam edeceğini belirtti. İHA Muhabiri Recep Şener, ailesine yapılan ziyaretten çok memnun kaldıklarını yürütülen sosyal sorumluluk projesinin çok güzel düşünülmüş bir proje olduğunu ve ilçede büyük takdirle karşılandığını belirtti. İkiz bebeklerin anne ve babası Büşra-Ceyhun Yiğit çifti de ziyaretin kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirterek Başkan Akyol’a teşekkür ettiler.