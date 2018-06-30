Gördes’te kaza yapan araç alev aldı

Öte yandan kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza Manisa’nın Gördes ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinden Akhisar istikametine seyir halinde giden H.A idaresindeki 35 AC 4317 plakalı araç ile yan yoldan cadde çıkan M.E idaresindeki 34 TV 8570 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle H.A. idaresindeki araç caddede savrularak birden alev aldı. Sürücü H.A alev alan araçtan kendini dışarı atarken, o sırada bölgede bulunan jandarma ekipleri kazayı fark edince yangın tüpüyle müdahale etti. Kazada her iki sürücü de yara almadan kurtulurken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.