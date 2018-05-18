Gördes’te Kudüs’e destek için toplandılar

Memur-Sen Gördes İlçe Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda organize edilen protestoya Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş da destek verdi. Burada toplanan kalabalık adına konuşan Memur-Sen üyesi ve Gördes Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Demirci, "Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD girişimi ile BM’yi, BM kararlarını ve uluslar arası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir ara bulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Filistinli kardeşlerimizin onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak seyirci kaldık. İsrail’in şu ana kadar 62 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Binlerce Filistinli’nin kanlarının dökülmesinden İsrail kadar ABD’nin de sorumluluğu vardır. İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir" dedi.

Basın açıklamasının sonunda Merkez Ulu Camii İmamı Mustafa Devrik tarafından Filistin’de şehit olanlar için dua okundu.