Gördes’te LGS’de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Gördes Belediye Kültür Sarayı’nda gerçekleşen programa, İlçe Kaymakam Vekili Büşra Uçar, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, "Bu yıl bakanlığımız sınavlarda değişikliğe giderek, bir merkezi sınav yapıp sınav sonucuna göre öğrencileri yerleştirdi. İkinci husus olarak da mahalli yerel yerleştirme dediğimiz 6 kritere göre okullarımıza öğrencilerimiz yerleşti. Gördes ilçesinde toplam 314 öğrencimiz, bu yıl sınava girdi. Bu sınava giren öğrencilerimizden 72 öğrencimiz sınavla diğer ilçelerdeki okullara yerleşti. Bu başarıyı gösteren öğrencileri tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum" dedi.

LGS’de dereceye giren öğrencileri tebrik ederek sözlerine başlayan İlçe Kaymakam Vekili Büşra Uçar, "Ülkemizin umudu ve güvencesi sizlersiniz. Bu gerçeği Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ’Bütün umudum gençliktedir’ diyerek, ülkeye ve bütün değerlerini gençlere emanet ederek göstermiştir. Ben de bütün kalbimle inanıyorum ki sizlerde size duyulan bu güvene, bu umutları boşa çıkarmayacaksınız. Bundan sonraki eğitim-öğretim hayatınızda da aynı özveri kararlıkla çalışmalarınızı devam ettirmenizi, eğitim hayatınızdaki başarılarınızı ailenize, diğer tüm sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel, en büyük, en kutsal hediye olduğunuzun farkında olmanızı istiyorum. Bizler öğretmenleriniz, aileniz ve şahsım olarak sizlere güveniyoruz. Sizlerin her zaman arkasındayız. Bundan sonraki eğitim hayatlarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Vekili Uçar tarafından öğrencilere takdir belgesi, plaket ve çeşitli hediyeler verildi.