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05 Temmuz 2018 10:56

Gördes’te seyir halindeki otomobil alev aldı

Manisa’nın Gördes ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev alarak kullanılmaz hale gelirken, yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Gördes’te seyir halindeki otomobil alev aldı

05 Temmuz 2018 10:56


Yangın Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kalemoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.Ç. idaresindeki otomobilde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü R.Ç. hemen araçtan inerek itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede otomobili kaplarken, olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülebildi. Yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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