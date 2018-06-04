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04 Haziran 2018 16:32

Gördes’te tarla yangını

Manisa’nın Gördes ilçesinde bir tarlada çıkan yangın ormanlık alandaki ağaçlara sıçrarken, yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınabildi.

Gördes’te tarla yangını

04 Haziran 2018 16:32


Yangın Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde İmral Demir’e ait tarlada yangın çıktı. Orman İşletme Şefliğine bağlı gözetleme kulesinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle İmral Demir adlı çiftçiye ait 3 dönüm ekin tarlası tamamen kül olurken, yanındaki ormanlık alanda bulunan ağaçlar ise zarar gördü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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