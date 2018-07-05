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05 Temmuz 2018 12:35

Gördes’te traktör kazası: 1 yaralı

Manisa’nın Gördes ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrilerek takla attı.

Gördes’te traktör kazası: 1 yaralı

05 Temmuz 2018 12:35

Kazada traktör sürücüsü 55 yaşındaki E.K. yaralandı.


Kaza ilçeye bağlı Kıran mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.20 sıralarında Kıran Mahallesi mevkinde meydana geldi. 55 yaşındaki E.K.’nın kullandığı traktör, Kıran yol ayrımına yakın henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada sürücü E.K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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