Gördes’te ulaşımda modern dönüşüm

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında Gördes’te hizmet veren Gördes Seyahat Kooperatifine bağlı araçların dönüşümü gerçekleştirildi. Gördes-Akhisar ve Gördes-Salihli arasında hizmet verecek olan yeni araçlar törenle hizmete girdi. Gördes Otobüs Terminali’nde gerçekleştirilen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, MANULAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Özgür Temiz, oplu Taşıma Şube Müdürü Himmet Güneş, UKOME Şube Müdürü Hüseyin Üstün, Büyükşehir Belediyesi Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya, Gördes Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Sevim, Gördes Seyahat Kooperatifi Başkanı Cevat Kürşat Demirağ ve şoförler katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında araç yenileme işlemlerinin Gördes’te de tamamlanmakta olduğunu söyleyen Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, “Ulaşım Master planı kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçeler arası taşımacılıkta Gördes Seyahat Kooperatifinin geçmişte 17 aracı mevcutken şimdi bu araçlar 8 araca dönüştü. Araçların elektronik donanımları, alçak tabanlı olması, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hizmet edebilmesi çok önemli. Gördes-Akhisar ve Gördes-Salihli arasında hizmet verecek olan araçların Gördes halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Allah hayırlı kazançlar versin” dedi. Gördes Seyahat Kooperatifi Başkanı Cevat Kürşat Demirağ da, “Vatandaşın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışıp, bu hizmeti verme gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu. Konuşmaların ardından temsili kurdele kesimi yapılmasının ardından araçlar hizmete başladı.