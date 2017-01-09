Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 16:23

Görme engelliler için sesleri kitap olacak

Görme engelliler için sesleri kitap olacak

09 Ocak 2017 16:23

Manisa İl Mili Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan ‘İyiliğe var mısın?’ Projesi içinde hazırlanan ‘Sesim kitabın olsun’ faaliyeti hayata geçirildi. Etkinlikle Manisa’daki gönüllü öğrencilerin, görme engelli öğrenciler için kitap seslendirmesi hedefleniyor.
Faaliyet kapsamında engelliler için farkındalık oluşturmak, görme engellilerin ulaşacağı kitap sayısını arttırmak amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda gönüllü gençlerin Boğaziçi Üniversitesi’nin planlamış olduğu Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuarı GETEM’e müracaat ederek gönüllü okuyucu olmaları sağlanacak.
Fatih Anadolu Lisesi’nde yapılana ‘Sesim kitabın olsun’ faaliyetinin açılışına Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzmanı Dr. Ümit Atman katıldı.
Faaliyet kapsamında Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi tarafından pilot okullarda seminerler verileceği öğrenilirken açılışta ayrıca Manisa Anadolu Lisesi ve Halil Yurtseven İlkokulu’nda eğitim gören ve çeşitli derecelerde başarılar elde edilen görme engelli öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş yaptığı açıklamada, “Çevremizdeki dünyayı algılamak için kullandığımız temel bilgi kaynağı gözlerimizdir. Görme engelliler hayatın akışında birçok problemle karşılaşmaktadır. Toplum olarak bizlere düşen görev yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için çalışmaktır. Günümüz gençleri ise teknolojiyi çok iyi bilmekte ve teknolojik aletlerle çok uzun zaman geçirmektedir. Bu durum gençlerin çevresi ile olan sosyal ilişkilerini azaltmaktadır. Gençlerin bilgisayar, tablet ve cep telefonu ile geçirdikleri sürenin verimli kullanılması ve çevrelerinde yaşamları daha zor olan öğrencilere yardım etmesi hem görme engeli öğrencilere hem de genç lise öğrencilerimize büyük kazanımlar sağlayacaktır. Bu amaçla görme engelli bireylerimize yardımcı olabilmek ihtiyaç duydukları anda yardıma varız diyebilmek için ‘Sesim Kitabın Olsun’ faaliyeti hazırlanmıştır.” dedi.
Öğrencilere bir sunum yapan Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Ümit Atman, engellilerin özellikle de görme engellilerin toplumda büyük sıkıntılar yaşadığını söyleyerek etkinliğin farkındalık oluşturması açısından önemli olduğunu söyledi.
Faaliyet kapsamında gönüllü olacak öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi e-kütüphanesi olan GETEM’in kayıtlarında bulunan bin 400 kitaptan birini seslendirerek görme engellilerin ulaşabilecekleri kitap sayısının artmasına katkı sağlamış olacak.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    6°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç