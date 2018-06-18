Gülpınar Göleti üreticiye yıllık 1.1 milyon TL ek gelir sağlayacak

Proje tamamlandığında üreticiye 1.1 milyon TL ek gelir sağlayacağını açıklayan Acu, Sultaniye ve kuru üzümde de verimin artacağını vurguladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü üzümün başkenti Manisa ve Alaşehir’e yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Manisa’da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaya başladı. Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projelerinden Manisa’nın Alaşehir ilçesi de nasibini aldı.

Alaşehir Gülpınar Gölet’inin tamamlanması ile bin dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Murat Acu, “Alaşehir Gülpınar Mahallesi’nin 700 metre güneyindeki Carta Deresi üzerinde çalışmaları devam eden Gölet inşaatında 190 bin metreküp hacimli gövde dolgusunun 180 bin metreküplük kısmı tamamlandı. 2 adet menfez, su alma yapısı ve rölekasyon yolunun yüzde 90’lık kısmı da tamamlanan göletin Vana Odası imalatının ise devam ediyor. Gövde dolgusu biter bitmez sulama inşaatları başlayacak olan göletin yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir” dedi.

1 milyon lira ek gelir sağlanacak

Gülpınar Gölet’inin temelden yüksekliğinin 25 metre olacağının altını çizen DSİ Genel Müdürü Acu, “Gölet’in tamamlanması ile bölgede yetişen dünyaca ünlü Sultaniye üzümü ve kuru üzümde verimi artıracaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölge çiftçisinin 2018 rakamlarıyla yılda 1.1 milyon lira ek gelir elde etmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, “Son olarak bu projenin yapılmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.