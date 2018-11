Güneş ışınlarının azalması kilo almaya neden oluyor

Kilo almaya neden olan sebeplerden birinin güneş ışığının azalması olduğunu belirten Eryılmaz, kışın alınan kiloların mutlaka kış aylarında verilmesi gerektiğini de söyledi.

Farklı nedenlerle kış aylarında daha fazla yemek isteğinin önüne geçemeyenler için Manisalı Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz tavsiyelerde bulundu. Kışın daha fazla yeme isteğinin en önemli sebeplerinden birinin güneş ışınlarının azalması olduğunu kaydeden Eryılmaz, “Kış aylarında yaz aylarına göre daha çok iştahımız artıyor ve bu bizim kışın daha çok kilo almamıza neden oluyor. Bunun sebeplerinden birisi aslında güneş ışığı. Güneş ışığı kışın etkisini azalttığı için bu sebepten dolayı vücudumuzdaki D vitamini sentezi azalıyor ve serotonin hormonu düzeyi düşüyor. Serotin hormonu düştüğü zaman kendinizi mutsuz hissediyorsunuz ve vücut bu salgıyı artırabilmek için karbonhidratlara yöneltiyor. Haliyle kışın tatlı kaçamakları ve hamur işleri daha çok yeniliyor" dedi.

“Yine kışın etkisiyle vücudumuzda sentezlenen kolesistokin hormonu doygunluğa ulaşacağı yerde onda da düşüş oluyor ve kendinizi aç hissediyorsunuz ve daha fazla yemeğe çalışıyorsunuz” diyen Eryılmaz, “Bu işin içindeki fizyolojik etkiden kaynaklı yeme atakları oluyor. Bunun bir de psikolojik etkisi var. Güneş eksikliğinden dolayı depresyona meyil artıyor ve bu mutsuzluğu yemekten çıkarmaya çalışıyorsunuz ve daha fazla yemek istiyoruz aslında. Akşam gezmeleri daha fazla artıyor. Normalde hava sıcakken dışarıda geziyorsunuz ama hava soğuyunca bu ev gezmelerine dönüyor. Bu sefer çayın yanında atıştırdığınız çerezler, kestaneler, tatlılar, poğaçalar derken kilo artışlarına sebep oluyor. Bunları yediğimiz için bağımlılık kazanıp sürekli halde istiyorsunuz. Kışın kalın kıyafetler giyiliyor. Kilo kıyafetlerle kapandığı için bundan da rahatsız olunmuyor ve kilo vermeye de çok ihtiyaç hissetmiyorsunuz. Bu işin bir de yaz durumu var. Yazın olay biraz daha fark edilecek ve kilo vermeye çalışacaksınız. Kışın aldığınız kiloları yazın verme derken bir ömür geçecek. O yüzen kışın beslenmeye dikkat edilmesi lazım" şeklinde konuştu.

Kış aylarında nasıl beslenilmeli?

Kış beslenmesinde yapılması gerekenleri de sıralayan Eryılmaz şunları söyledi:

"Öncelikle tahlil yapılması gerekiyor. D vitamini eksikliği varsa dışarıdan takviye alabilirsiniz. Bu beslenmenizi ve metabolizmanızı çok hızlı bir şekilde etkileyecek. Hava soğuk olduğu için yürüyüş yapmayayım, spor yapmamayım gibi söylemlerin arkasına sığınılmamalı. Unutmayın hareket ettikçe ısınacaksınız ve vücut daha enerjik hissedecek. Muhakkak yürüyüşleri yapmaya çalışın. Ev içi hareketleri artırmaya çalışın. Kahvaltıyı muhakkak yapın ve beslenmenin baş tacı olan yumurtayı eksik etmeyin. Yapılan çalışmalarda yumurta yiyen bireyler gün içerisindeki atıştırmalıklarını daha makul ölçülerde tutabiliyor. O yüzden kahvaltı şart, kahvaltıda da yumurta oldukça önemli. Süt, yoğurt tüketimi yaptığımızda vücudumuzda D vitamini sentezi artacağı için bu konuda da size yardımcı olacak ve bu yüzden günlük beslenmede süt ve yoğurt mutlaka olsun. Kış aylarında gribal enfeksiyonlar daha yoğunluklu olduğu için C Vitamini tüketimini artırmak istiyoruz. Kilolarca meyve yiyen insanları tanıyorum. Şunu unutmamamız gerekiyor. C Vitamini vücutta depolanmaz, fazlası idrar yoluyla atılır fakat aldığınız enerji sizin yanınıza kalacak ve kilo yapacak. O yüzden muhakkak meyvenizi yiyin ama günde 3-4 porsiyon meyveyi geçiyor olmayın bu dönemde. Bitki çaylarından da C Vitamini de alabilirsiniz. Ihlamur, zencefil, zerdaçal çaylarını yaparak C Vitaminini artırabilir, bağışlık sistemini güçlendirebilirsiniz. Hem gece yemek yerine bir şeyler içmek daha karlı olacaktır. Şunu da unutmamak gerekiyor, haftada 2-3 kez balık tüketmek gerekiyor. Şuanda tam mevsimi. Omega 3 aldığımız zaman hem ruhumuz hem bedenimiz beslenecektir. Böylelikle kış aylarını daha iyi geçirebilirsiniz.”

"Öğle ve akşam yemekleri ihmal edilmemeli"

Kış aylarında alınan kiloları mutlaka yine kış aylarında çözülmesi gerektiğinin altını çizen Eryılmaz açıklamasını şöyle tamamladı:

"Çünkü uzun süreli kiloyu aldıktan sonra bekletirseniz vücudunuz o kiloya daha çok adapte olacak ve kilo verme süreci zorlaşacak. Hareket şart. Günlük su tüketimini kış geldi diye azaltmamanız gerekiyor. Ne kadar çok su içerseniz o kadar doygunluğa ulaşacaksınız. Öğle ve akşam yemeklerini ihmal etmemek gerekiyor çünkü öğle yemeğini yada ara yemeklerini ihmal ettiğinizde şuan kış ayları için en tehlikeli saatler olan gece saatlerinde daha çok yeme ihtiyacı oluyor. Ara öğünleri yaptığınız zaman akşam yemeğinden sonra bir şey yememeye çalışın. Eğer süreniz çok uzunsa örneğin akşam 6'da akşam yemeği yiyorsanız ve gece 12 gibi yatışınız varsa araya bir bardak ılık süt, yanına bir porsiyon meyve gibi ufak atıştırmalıklar yapabilirsiniz. Unutmayın, patlamış mısırlarla, kestanelerle dolu bir akşam öğünü olmasın. Bir su bardağı patlamış mısır bir dilim ekmeğe denk geliyordu, 3 tane kestane de bir dilim ekmeğe denk geliyor. Siz onları ne kadar çok yerseniz bir bütün ekmek yemiş kadar olacaksınız. Bunlardan muhakkak sakınmanız gerekiyor.”