Güneşli'de dere taşkın riski ortadan kaldırıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde başlattığı 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamlayarak, mahalledeki taşkın tehlikesini ortadan kaldırdı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarıyla vatandaşlara daha güvenli yerleşim alanları oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde başlatılan 2 kilometrelik dere temizlik çalışması da tamamlandı. MASKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen iş sayesinde, dere içerisinde taşkına sebep olan yabancı maddelerin uzaklaştırılması sağlandı.

Mahalle sakinlerinden Kemal Yavuz, “Mahallemizin yanından geçen dere yatağı, ağaç kökleri ve pislikten tıkanmış olduğundan yağmurlu havalarda taşma yapıyordu. Taşan sulardan da dere etrafındaki tarım arazileri zarar görüyordu. Tarla sahipleri olarak çok sıkıntı yaşıyorduk. Hatta daha önceki yıllarda sel tehlikesi bile yaşamıştık. Bu yıl şiddetli yağışlardan yine aynı risk bizi epey korkuttu. MASKİ yetkililerine bu sıkıntımızı bildirdik. Sağ olsun MASKİ deremizi temizledi. Çalışmalar gayet güzel şekilde yapıldı. Bu hizmetlerin devamını dileriz. Bizlere yardımcı oldukları için MASKİ'ye çok teşekkür ediyoruz” diye konuşurken bir diğer mahalle sakini Osman Şahin Dursun ise şunları söyledi: “Yağışlı havalarda deremizde sık sık taşkın yaşanıyordu. Evlerimiz ve tarlalarımız çok zarar görüyordu. MASKİ yetkililerine sorunumuzu aktardık ve hemen seferber olup temizlik çalışması yapıldı. Cengiz Başkanımız Manisa için bir markadır. Başkanımız sayesinde 40 yıllık sorunlar çözülüyor ve çözülmeye de devam edeceğine can-ı gönülden inanıyoruz. Büyükşehir ve MASKİ'nin mahallemizde yapmış olukları hizmetlerin devamını istiyoruz. Çalışmalarından dolayı emeği geçenlere tek tek teşekkür ediyoruz."