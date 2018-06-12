Güneşli’ye ‘Güneş’ doğdu

Dr. Veysel Eroğlu’nun özel olarak ilgilendiği ve 2014 yılında hizmete alınan Gördes Güneşli Barajı adeta bölgeye güneş gibi doğdu. 11 bin 400 dekar araziyi sulayan baraj, üreticiye bir tarladan yılda 2 hatta 3 hasat olanağı sağlarken, bölge ekonomisine 2018’de 9 milyon 300 bin lira kazandıracağı tahmin ediliyor.

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesindeki çiftçilerin son yıllarda yüzü gülmeye başladı. Dr. Veysel Eroğlu’nun 2014 yılında hizmete açığı ‘Güneşli Barajı ve Sulaması’ hem üreticiye milyonlarca lira ek gelir sağladı hem de bölgenin sosyal dokusunu değiştirdi.

Köyden kente göç durma noktasına geldi

11 bin 400 dekar araziyi modern sulama ile buluşturan proje hizmete girdikten sonra bölgedeki ürün çeşitliliği de artarak su sıkıntısını nedeniyle buğday, arpa gibi ürünler ekilen Güneşli’de artık meyve bahçeleri kurulmaya başlandı. Mısır, patates, fasulye gibi ürünlerin de yetiştirildiği Güneşli’de sulama imkanı nedeniyle bir tarladan 2 hatta 3 ürün alma imkanına kavuşan çiftçilerin gelir düzeyleri artarken; bölgeden kentler göç oranı da düştü

9 milyon 300 bin lira daha fazla kazanacaklar

Temelden yüksekliği 42.7 metre olan Güneşli Barajı’nda 8.2 milyon metreküp su tutuluyor. Tamamı borulu sistemden oluşan sulama şebekesinde farklı çaplarda CTP ve HDPE 100 borular kullanılırken; sulama modülü 0.70 lt/sn/ha olarak inşa edildi. Bölge üreticisinin kaderini değiştiren proje; 2018 yılında çiftçiye 9 milyon 300 bin lira daha fazla kazandırması hedefleniyor.