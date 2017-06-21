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21 Haziran 2017 14:58

Günkaya Mahallesine yeni sondaj kazandırılıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl’ün Günyaka Mahallesi’nin yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaması adına mahalleye yeni bir sondaj kazandırıyor.

Günkaya Mahallesine yeni sondaj kazandırılıyor

21 Haziran 2017 14:58


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalı vatandaşların susuzluk çekmemeleri adına sondaj çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Sarıgöl ilçesine bağlı Günyaka Mahallesinin yaz aylarındaki su sıkıntısını gidermek için mahalleye yeni bir sondaj açıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından sondajın delgi çalışmaları sürdürülüyor. Sondaja ait inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından, su analizi için numune alım işlemi gerçekleştirilecek.


“MASKİ’nin çalışmalarından çok memnunuz”


Günyaka Mahalle Muhtarı Gürbüz Erkurt, “Geçtiğimiz yaz mahallemizin eski sondaj kuyusunun suyu kuraklık nedeniyle azaldı. Bu yüzden Kurban Bayramı’nda da biraz zorluk çektik. Ama sağolsunlar diğer mahallelerden takviye yaptılar, mağdur olmadık. Şimdi de bu yaz sorun yaşanmasın diye yeni sondajımız açılıyor. MASKİ’ye çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum, hizmetlerden çok memnunuz” diye konuştu.




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