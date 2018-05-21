Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 12:39

Gürle cazibe merkezi olacak

Yunusemre Belediyesi, Gürle Mahallesi’nde hayata geçireceği projeyle bölgeyi cazibe merkezi haline getirmeye hazırlanıyor.

Gürle cazibe merkezi olacak

21 Mayıs 2018 12:39

OSB Kent Projesi için süreç hızla ilerlerken; Tarım Köy ve Müze Köy Projesi için de düğmeye basıldı.


Yunusemre Belediyesi, hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı projeler ile Gürle Mahallesi’ni cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyor. Gürle OSB Kent Projesi’nde çalışmalar devam ederken; Tarım Köy ve Müze Köy projesinde de süreç hızlanıyor. Çalışmalar kapsamında mahallede incelemelerde bulunan Yunusemre Belediyesi Meclisi Kültür Sosyal İşler Komisyonu ve İmar Komisyonu üyeleri Veli Doğdu, Mustafa Uyumaz ve Gültekin Aşçı, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya’dan projeler hakkında bilgi aldı. Komisyon, mahalledeki binlerce yıllık tarihe sahip bölgeler ile ilgili bilgilendirildi.


Tarım Köy ve Müze Köy projeleri ile bölgenin talihinin değişeceğini belirten Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, Gürle Mahallesi’nin projelerin hayata geçmesi ile birlikte cazibe merkezi olacağını ifade etti. Kaya, “Yunusemre Belediyesi olarak Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin talimatı ile ilçemizin geleceğini tasarlıyoruz. Akgedik Yunuskent Projemiz ile 5 bin 500 konut üretirken Gürle OSB Kent Projesi ile de sanayide çalışan işçilerimiz için 5 bin konut üreteceğiz. Bunun yanında Gürle Tarım Köy ve Müze Köy Projemiz ile birlikte bu bölge hızla kalkınacak. Komisyon üyelerimizin onayı ile birlikte inşallah bu projemiz hızla yol alacak” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç