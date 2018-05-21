Gürle cazibe merkezi olacak

OSB Kent Projesi için süreç hızla ilerlerken; Tarım Köy ve Müze Köy Projesi için de düğmeye basıldı.

Yunusemre Belediyesi, hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı projeler ile Gürle Mahallesi’ni cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyor. Gürle OSB Kent Projesi’nde çalışmalar devam ederken; Tarım Köy ve Müze Köy projesinde de süreç hızlanıyor. Çalışmalar kapsamında mahallede incelemelerde bulunan Yunusemre Belediyesi Meclisi Kültür Sosyal İşler Komisyonu ve İmar Komisyonu üyeleri Veli Doğdu, Mustafa Uyumaz ve Gültekin Aşçı, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya’dan projeler hakkında bilgi aldı. Komisyon, mahalledeki binlerce yıllık tarihe sahip bölgeler ile ilgili bilgilendirildi.

Tarım Köy ve Müze Köy projeleri ile bölgenin talihinin değişeceğini belirten Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, Gürle Mahallesi’nin projelerin hayata geçmesi ile birlikte cazibe merkezi olacağını ifade etti. Kaya, “Yunusemre Belediyesi olarak Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin talimatı ile ilçemizin geleceğini tasarlıyoruz. Akgedik Yunuskent Projemiz ile 5 bin 500 konut üretirken Gürle OSB Kent Projesi ile de sanayide çalışan işçilerimiz için 5 bin konut üreteceğiz. Bunun yanında Gürle Tarım Köy ve Müze Köy Projemiz ile birlikte bu bölge hızla kalkınacak. Komisyon üyelerimizin onayı ile birlikte inşallah bu projemiz hızla yol alacak” diye konuştu.