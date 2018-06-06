Gürle’nin tarihi dokusu ortaya çıkacak

Meclis, Gürle Mahallesinin tarihi ve doğal güzelliklerinin yeniden canlandırılması için yapılan çalışmalara destek verdi.

Yunusemre Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanvekili Veli Doğdu başkanlığında yapılan toplantıda 15 madde görüşüldü. Toplantıda Yunusemre Belediyesi’nin Manisa’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Gürle Mahallesi’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yeniden ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalar da gündeme geldi. Mecliste, Gürle’nin tarihi ve doğal dokusunun yeniden canlandırılıp turizme kazandırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilirken; çalışmayla ilgili İmar ve Kültür Sosyal İşler Komisyonu’nun çalışmalarını devam ettirmeleri kararlaştırıldı. Yunusemre Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısı 4 Temmuz Salı günü yapılacak.

Toplantının sonrasında belediye meclis üyeleri, Yunuspark’ta düzenlenen iftar yemeğinde ağırlandı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin eşi Dr. Melek Çerçi ile birlikte ev sahipliğini yaptığı yemekte, meclis üyelerinin Ramazan Ayını kutlayan Başkan Çerçi, konuklarıyla yakından ilgilendi.