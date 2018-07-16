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16 Temmuz 2018 17:16

Gurur Baybora, Manisa Büyükşehir Belediyespor’da

Türkiye Basketbol Ligi’nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezonu Bursaspor’da geçiren ligin tecrübeli isimlerinden Gurur Baybora’yı kadrosuna kattı.

Gurur Baybora, Manisa Büyükşehir Belediyespor’da

16 Temmuz 2018 17:16


Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Geçtiğimiz sezonu Bursaspor’da geçiren ligin deneyimli isimlerinden Gurur Baybora, yeşil beyazlı temsilcimizle sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Asbaşkan Orkun Şıktaşlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’da yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Gurur Baybora, “9 sezondur bu liglerde mücadele ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un bu ligdeki ilk senelerinde yardımcı olmak istiyorum. Kaliteli bir oyuncu grubunun oluştuğunu düşünüyorum. Hedefe giden yolda yönetim, taraftar ve takımın uyumlu bir şekilde çalışarak, ilk sene sonunda ligi istediği yerde tamamlamasını sağlayacağız. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.


Asbaşkan Şıktaşlı da oyuncuya güvendiklerini belirterek, sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.




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