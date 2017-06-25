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25 Haziran 2017 17:08

Güvenli bayram için görev başındalar

Manisalıların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye, Ulaşım, Zabıta, Gasilhane ve Su Arıza birimleri Ramazan Bayramı boyunca mesaisini ara vermeden sürdürecek.

Güvenli bayram için görev başındalar

25 Haziran 2017 17:08


Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirmeleri için görev başında olan İtfaiye, Ulaşım, Zabıta, Gasilhane ve Su Arıza birimlerini ziyaret ederek, personellerin bayramını kutladı. Güzgülü’ne MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen de eşlik etti. Heyet, ilk olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı ziyaret edildi ve buradaki personellerle bayramlaşıldı. Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve İçme Suyu Dairesi Başkanı Erdal Nohutçu ve personelleri ile bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, gün içerisinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler de aldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Ramazan Bayramı’nın 1. Gününde, Manisalıların güven içerisinde vakit geçirmeleri ve Ramazan Bayramı’nı doyasıya yaşamaları için görevini başarıyla sürdüren personellere teşekkür etti. Ziyaret saatleri esnasında ilgili birimlere herhangi bir olumsuzluk aktarılmamasının, önemli olduğunu dile getiren Güzgülü, personellerin ve ailelerinin bayramını kutlayarak, iyi çalışmalar diledi.




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