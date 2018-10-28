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Güvercinlik Deresinde onarımlar tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula’nın Güvercinlik Mahallesi’nde meydana gelen sel felaketinde zarar gören panel çitleri onararak, dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula'nın Güvercinlik Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinde zarar gören panel çitleri onararak, dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.


MASKİ Genel Müdürlüğü, yerleşim yerleri içerisinden geçen derelerin vatandaşlar için tehlike oluşturmasının önüne geçiyor. Bu amaçla yürütülen dere ıslah işleri kapsamında MASKİ, Kula ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde meydana gelen selden zarar gören ıslah yapılarında yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla 800 metre uzunluğunda panel çit imalatı yapılırken, taşkın önleme amaçlı olarak derenin temizliği de tamamlandı.

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