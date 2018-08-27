Güzelyurt pazar yeri hızla yükseliyor

Yunusemre Belediyesi, Güzelyurt’ta hayata geçirdiği pazar yeri projesinde çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürüyor. Projeyi Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı ile beraber yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Çerçi Manisalı pazarcı esnafının büyük bir sorununu ortadan kaldıracak projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Manisa’ya Türkiye’nin en modern pazar yerlerinden birisini kazandırıyoruz. Bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. 2019 yılının ilk aylarında pazar yerimizi hizmete açmayı planlıyoruz. Kapalı ve açık otoparkın yer aldığı pazar yerinde; yaklaşık 500 esnafın satış yapabileceği, mescit, tuvaletler, bebek bakım ve dinlenme odaları, kafeteryaları, işyerleri, gençlik merkezi ve konferans salonları buluyor” dedi.