Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 15:00

Güzelyurt pazar yeri hızla yükseliyor

Yunusemre Belediyesi tarafından inşasına başlanan Türkiye’nin en güzel ve modern kapalı pazar yerlerinden birisi olacak olan Güzelyurt Kapalı Pazaryerinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Güzelyurt pazar yeri hızla yükseliyor

27 Ağustos 2018 15:00


Yunusemre Belediyesi, Güzelyurt’ta hayata geçirdiği pazar yeri projesinde çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürüyor. Projeyi Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı ile beraber yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Çerçi Manisalı pazarcı esnafının büyük bir sorununu ortadan kaldıracak projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Manisa’ya Türkiye’nin en modern pazar yerlerinden birisini kazandırıyoruz. Bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. 2019 yılının ilk aylarında pazar yerimizi hizmete açmayı planlıyoruz. Kapalı ve açık otoparkın yer aldığı pazar yerinde; yaklaşık 500 esnafın satış yapabileceği, mescit, tuvaletler, bebek bakım ve dinlenme odaları, kafeteryaları, işyerleri, gençlik merkezi ve konferans salonları buluyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
  • Salı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç