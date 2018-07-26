Güzelyurt Pazar Yeri Projesi hızla ilerliyor

Yunusemre Belediyesi’nin Güzelyurt’ta yapımına başladığı Güzelyurt Pazar Yeri Projesinde inşaat hızla yükseliyor. Türkiye’nin en modern pazar yerlerinden biri olacak projede çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, proje tamamlandığında pazarcı esnafının en büyük sıkıntısının ortadan kalkacağını söyledi. 2019 yılının ilk ayında pazar yerini hizmete açmayı planladıklarını aktaran Başkan Çerçi, çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. Türkiye’de örnek olabilecek bir projeyi hayata geçireceklerini söyleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi “Türkiye’nin en güzel, modern kapalı Pazar yerlerinden biri olacak Güzelyurt Pazar Yeri Projemizde inşaat çalışmaları sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Mayıs ayında temelini attığımız projemizi 2019 yılının ilk ayında hizmete açmayı planlıyoruz. Kapalı ve açık otoparkın yer aldığı bir pazar yerinde; yaklaşık 500 esnafın satış yapabileceği, mescid, tuvaletler, bebek bakım ve dinlenme odaları, kafeteryaları, işyerleri, gençlik merkezi ve konferans salonları bulunuyor. Kompleks bir proje. Belediyemiz bu projeyi tek başına yapacak güçte. Pazarcı esnafımızın 40 yıllık sorununu ortadan kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Güzelyurt Mahallesi’ne 8 bin metrekare taban oturma alanına sahip olan proje; toplamda 30 bin metre karelik kapalı alana sahip. Proje bodrum katıyla beraber 4 katlı ve betonarme prefabrik olarak yapılacak. Bodrum katında 145 binek ve 40 kamyonet olacak şekilde 164 araçlık otopark bulunacak. Zemin katında 4 bin 300 metrekare alana sahip pazar yeri ve 21 tane asma katlı dükkân yer alacak. 1. katında 6 bin 800 metrekare pazar yeri ve zemin katla bağlantıyı sağlayan yürüyen merdivenler, ikisi yük asansörü olmak üzere 6 asansör bulunuyor. 2. katta 650 kişilik konferans salonu, gençlik merkezi, kafeterya, 4 sınıf, 4 atölye, sergi salonu, fuaye, etkinlik salonu yer alıyor. Zemin kattan pazaryerine 4 ayrı noktadan giriş yapılabilecek.