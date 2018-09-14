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Güzelyurt pazar yerinde çalışmalar sürüyor

Türkiye’nin en güzel ve modern kapalı pazar yerlerinden birisini Manisa’da hayata geçiren Yunusemre Belediyesi, Güzelyurt Pazar Yeri’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en güzel ve modern kapalı pazar yerlerinden birisini Manisa'da hayata geçiren Yunusemre Belediyesi, Güzelyurt Pazar Yeri'nde çalışmalarını sürdürüyor.


Türkiye'nin örnek projelerinden birini daha hayata geçiren Manisa'ya modern ve kapalı Pazar yeri kazandırıyor. Yapımına devam edilen projede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yeni yılda tamamlanması öngörülen projenin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mayıs ayında Güzelyurt'ta temelini attığımız projemizde hummalı bir çalışma yürütülüyor. 2019 yılının ilk aylarında pazar yerimizi hizmete açmayı planlıyoruz. Kapalı ve açık otoparkın yer aldığı pazar yerinde; yaklaşık 500 esnafın satış yapabileceği, mescid, tuvaletler, bebek bakım ve dinlenme odaları, kafeteryaları, işyerleri, gençlik merkezi ve konferans salonları buluyor” dedi.

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