Güzelyurt'ta dere temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nden geçen derede 1 kilometrelik temizlik çalışması başlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü dere temizlik çalışmalarıyla yağışlı havalarda dere taşkınları meydana gelmesini önlüyor. MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde de dere taşkın riskini ortadan kaldırmak amacıyla 1 kilometrelik dere temizliğine başladı. MASKİ ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandığında, dere içerisindeki yabancı maddeler temizlenerek hem kötü koku ve sinek oluşması engellenecek hem de taşkından korunacak.

Güzelyurt mahalle Muhtarı Basri Bilici, “Mahallemizden geçen derede zamanla oluşan pisliklerden dolayı tıkanıklığa yol açarak yağışlı havalarda taşkın meydana geliyordu. Kötü koku ve sinek ise cabasıydı. MASKİ yetkilileri sağ olsun deremizi temizlemeye başladılar. Çalışmalar tamamlandığında hem su güzel akacak hem de deremizin görünümü iç açıcı olacak. Hizmetlerden memnun kalıyoruz. Mahallemize bir çivi çakılsa biz mutlu oluruz, gurur duyarız. Şu an çalışmalar verimli bir şekilde sürüyor. Mahallem adına bu güzel hizmetlerin devamlı olmasını rica ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz” dedi.