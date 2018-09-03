Hacıhaliller’e içme suyu arıtma tesisi

MASKİ Genel Müdürlüğü, hanelere ulaşan suyun kalitesini daha da yukarılara çekmek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma ile 300 bin TL yatırımla Şehzadeler’in Hacıhaliller Mahallesi’ne içme suyu arıtma tesisi kazandırılıyor. İnşaat çalışmalarının tamamlandığı tesiste kısa süre içerisinde arıtma tesisi ekipmanlarının montajı yapılarak faaliyete alınacak. Günde 850 ton su arıtılacak tesis ile Hacıhaliller sakinleri daha kaliteli ve sağlıklı içme suyu tüketecek.

Öte yandan MASKİ, Köprübaşı ilçe merkezine içme suyu temin eden mevcut sondajlarda yaşanabilecek arızalardan kaynaklı su azalmasını önlemek için yeni sondaj çalışmasına başladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, yeni sondajda delgi çalışmalarını tamamlanmasının ardından numune alarak suyun içilebilirlik analizini gerçekleştirecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlıklar İşleri Şube Müdürü Rahmi Erdem, MASKİ İlçe Şefi Enver Çetin ile mahalle muhtarları çalışmayı yakından takip etti.