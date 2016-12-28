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28 Aralık 2016 11:52

Hacıhıdır yolları çamurdan kurtuldu

Hacıhıdır yolları çamurdan kurtuldu

28 Aralık 2016 11:52

Salihli Belediyesi, kırsal mahallelerde kilit parke taş döşeme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Büyükşehir yasasıyla birlikte sorumluluk alanı genişleyen Salihli Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla köyden mahalleye dönüşen yerlere hizmet götürüyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Hacıhıdır Mahallesindeki bozuk yollara 4 bin 400 metrekare kilit parke taş döşenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.
Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Poyrazdamları Mahallesi meydanda bulunan garajın yerine mahalle sakinlerinin istek ve talepleri doğrultusunda tuvalet düzenlemesi yapıldı. Kırsal Mahallelerde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Dur durak bilmeden aynı anda birçok sahada ekiplerimiz çalışmalarına hızla devam ediyor. Belediye hizmetlerinin gitmediği tek bir kırsal mahallemiz kalmayana dek çalışmalarımız sürecek” dedi.
Başkan Kayda, kırsalda bulunan mahallelerin de merkez mahallelerde ki gibi tüm belediye hizmetlerini alacağını belirtti.



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